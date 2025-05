DIG de Jundiaí assume caso de rapaz que foi pagar dívida e sumiu

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Jundiaí, assumiu nesta terça-feira (13), o caso do desaparecimento de Flávio Felipe Batista de Souza, de 21 anos, morador no Jardim Promeca, em Várzea Paulista, que saiu de casa na manhã do dia 5 deste mês - para pagar uma dívida que fez com pessoas a quem pediu dinheiro emprestado -, e não retornou mais. A família registrou Boletim de Ocorrência e pede ajuda para encontrá-lo.

A informação de que a DIG iniciou as investigações foi confirmada pelo delegado Roberto Souza Camargo. Policiais do setor de desaparecimentos, da delegacia especializada, estão em contato com a família, que inclusive já conseguiu reunir informações que poderão ajudar nas investigações.

De acordo com a família, Flávio pegou R$ 2 mil emprestados para suprir seu vício em jogos/apostas on-line e, na manhã do dia 5, saiu de casa para pagar parte do valor devido - desde então ele não foi mais visto. "Amigos e parentes têm buscado imagens de câmeras de segurança por conta própria, na tentativa de reunir pistas que ajudem a esclarecer o desaparecimento. A última informação divulgada é de que ele teria ido em direção à estação de trem de Várzea Paulista, mas até o momento não há confirmação de que ele tenha realmente chegado ao local", diz trecho de conteúdo enviado por um familiar à redação.