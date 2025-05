Com multicampeão de 94 anos, Jundiaí busca medalhas no Jomi

A delegação do Time Jundiaí vai embarcar rumo a Cerquilho para a disputa dos Jogos da Melhor Idade (Jomi) 2025 a partir da próxima segunda-feira (19). Ao todo, serão 130 atletas, além de 16 servidores, 13 educadores, dois auxiliares e um motorista representando a cidade na competição destinada à população idosa. O mais experiente e uma das principais inspirações da equipe é o atleta multicampeão, Joaquim Jerônimo Sabino, de 94 anos, que representa as cores de Jundiaí nas pistas de atletismo.

Joaquim é bicampeão estadual dos Jogos da Melhor Idade e na edição do ano passado subiu ao pódio mais uma vez, conquistando medalha de bronze na corrida (categoria 90+) na final estadual. Símbolo de motivação e disposição, o jundiaiense começou a sua trajetória no atletismo já na terceira idade, quando conheceu a equipe 60+ do Time Jundiaí, e hoje compete nas provas de 500m rasos e arremesso de peso, colecionando medalhas por onde passa.

OS JOGOS