Rapper jundiaiense lança música em homenagem ao Paulista

O rapper Caio Vinícius Nascimento dos Santos, de 27 anos, conhecido na cena musical como Bllez, vai lançar, amanhã (15), uma música em homenagem ao aniversário do Paulista, seu time do coração. Intitulada "Trem Tricolor", a faixa também contará com um videoclipe gravado no Estádio Dr. Jayme Cintra, casa do time jundiaiense. O lançamento poderá ser conferido nas plataformas musicais.

Natural do bairro Vila Nambi, Bllez carrega memórias afetivas da infância com o Paulista e expressou momentos marcantes do time na música. "A letra traça um paralelo entre os altos e baixos do clube e a resiliência de quem acompanha de perto, resgatando momentos marcantes, como o vice-campeonato estadual de 2004 e o título da Copa do Brasil em 2005. Mais que uma homenagem esportiva, a faixa exalta a cultura local e o valor das histórias que moldam a identidade de um povo", revelou o cantor.

VIDEOCLIPE