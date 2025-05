Maxi Shopping promove diversão com o evento Heróis Pets

Já pensou em se divertir com Super Heróis e seus companheiros Pets? Então venha para a Praça das Bandeiras do Maxi Shopping participar, até o dia 23 de junho, dessa aventura que desperta a imaginação da garotada.

O evento, da Franquia Kids, destina-se a crianças de até 13 anos e conta com circuitos incríveis, uma mega torre de comando, escorregadores temáticos, escorregadores tubulares, torre elástica e muito mais. A participação de menores de 4 anos está condicionada ao acompanhamento de um progenitor ou adulto responsável. Crianças PCD é recomendado o acompanhamento do responsável, pois cabe a ele observar as especificidades do evento e consequente adequação às particularidades de sua criança.

A atração ocorre nos seguintes horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 22h.