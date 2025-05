‘A Falecida’ chega ao Sesc Jundiaí em duas sessões

Zulmira sonha com um enterro luxuoso – não pela morte em si, mas pela chance de provar à sociedade que sua família vive em prosperidade. Essa é a premissa de ‘A Falecida’, peça escrita por Nelson Rodrigues em 1953, que segue atual em sua crítica mordaz às convenções.

Com direção de Sérgio Módena, o espetáculo alterna cenas do presente e flashbacks, equilibrando tensão e ironia em um ritmo que revela o tom singular do autor.

No elenco, Camila Morgado e Thelmo Fernandes encabeçam o grande elenco que dá vida à trama, mesclando o trágico e o cômico, marca registrada de Rodrigues. A montagem resgata o texto original, mantendo sua força e atualidade sete décadas após sua estreia.