Doenças cardiovasculares lideram mortes com mais de mil casos

As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte em Jundiaí. Em 2024, 1.054 pessoas morreram em decorrência dessas doenças, o que representa 28,8% do total de óbitos registrados na cidade. Até meados de março de 2025, foram contabilizados 295 mortes por essas causas, conforme dados divulgados pela Prefeitura de Jundiaí. Em segundo lugar, aparecem as doenças neoplásicas, com 733 mortes em 2024 e 241 neste ano até o mesmo período.

Além dos números, histórias pessoais evidenciam o impacto das doenças do coração. Letícia Carrion perdeu o pai em agosto de 2024, aos 50 anos, vítima de um infarto agudo do miocárdio. “Ele era uma pessoa tranquila, zero estressado, muito calmo e paciente”, relata. Diabético tipo 2 há mais de uma década, mantinha a glicemia controlada, fazia exercícios físicos cinco vezes por semana e não cometia excessos alimentares.

A perda repentina trouxe mudanças profundas na vida da família. “Fazíamos tudo juntos. Depois da perda, tudo mudou”, conta Letícia. Embora não houvesse histórico de pressão alta no pai, ela e o irmão passaram a investigar a predisposição genética: “Marcamos médicos para diagnóstico precoce. Continuamos cuidando da alimentação, da saúde mental e mantendo a atividade física”.