Jundiaiense Joyce de Oliveira conquista ouros e prata em Lasko

A paratleta foi convocada para vestir as cores da Seleção Brasileira pela primeira vez em 2007 e já coleciona títulos. Suas principais conquistas são: bronze na Paralimpíada de Paris 2024, ouro nas duplas femininas WD5-10 e nas duplas mistas XD10 e prata na individual feminina nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023; ouro no individual e por equipes nos Jogos Parapan-Americanos Lima 2019; ouro no individual nos Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara 2011; bronze por equipes nos Jogos Parapan-Americanos Rio 2007.