Mulher tenta se vingar do ex em motel na Marginal e acaba presa

Uma mulher de 24 anos foi presa por furto ao tentar, segundo ela mesma, se vingar do ex-namorado, por causa de traições que havia sofrido quando ainda eram um casal; o detalhe é que ela tentou a vingança dentro do quarto de um motel - na marginal do Rio Jundiaí, em Várzea Paulista, na manhã desta segunda-feira (12).

A vítima, que é auxiliar de produção, levou a ex-namorada (auxiliar administrativo) ao motel e, durante a estada, ele pegou no sono.

Quando acordou, notou que mais de R$ 4 mil haviam desaparecido de sua bolsa. Ele então questionou a ex, que alegou que duas mulheres haviam entrado no quarto e furtado o dinheiro dele - ela também disse que tentou acorda-lo, mas ele não respondeu aos estímulos.