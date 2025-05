Executivo e legislativo se reúnem para alinhamento

Nesta segunda-feira (12), representantes dos poderes executivo e legislativo se encontraram na Prefeitura de Jundiaí para uma reunião de alinhamento. A maior parte dos vereadores esteve presente e alguns deles destacaram que levam as demandas da população e aproveitam para cobrar a solução, destacando que o objetivo do encontro é estreitar relações. O prefeito Gustavo Martinelli (União), o vice Ricardo Benassi e secretários apresentaram as próximas ações da gestão.

Durante o dia, alguns parlamentares também se encontraram com o chefe do executivo, como Madson Henrique, que também visitou diversas secretarias. Ele não adiantou os assuntos tratados. “As demandas chegam até nosso gabinete e passam do prazo que devem ser atendidos. A gente vem aqui para saber o que está acontecendo”, disse.



Câmara de Jundiaí tem reunião sobre inclusão e representatividade

A Frente Parlamentar dos Direitos das Pessoas com Deficiências e Doenças Raras da Câmara Municipal de Jundiaí realiza no dia 15 de maio às 18h uma reunião pública para tratar inclusão e representatividade. No encontro será apresentada a proposta de criação do Código Municipal da Inclusão, que reunirá leis, decretos e normativas já existentes em Jundiaí.



Com Janja e Dilma, ‘Ainda Estou Aqui’ é lançado na China

O filme brasileiro Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de melhor filme internacional de 2025, vai ser exibido em mais de 10 mil salas de cinema da China a partir desta semana. Nesta segunda-feira (12/5), a pré-estreia do filme no país asiático, em Pequim, foi acompanhada pela primeira-dama Janja Lula Silva, acompanhada da ex-presidenta da República e agora presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), o chamado Banco dos Brics, Dilma Rousseff.