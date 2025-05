Mais de 29.240 eleitores da região podem ter títulos cancelados

O prazo para eleitores que deixaram de votar em três turnos consecutivos regularizar o título se encerra em 19 de maio e na região são 29.241 pessoas que podem ter os títulos cancelados. Este total corresponde às sete cidades da Região Metropolitana de Jundiaí e também Itatiba e Vinhedo.

O serviço de regularização é gratuito, não havendo nenhuma cobrança por parte da Justiça Eleitoral. É necessário apenas o pagamento de multa no valor de R$ 3,51 por turno que deixou de votar ou justificar a ausência. Para a Justiça Eleitoral, cada turno de votação é considerado uma eleição. Nas cidades em que houve eleição suplementar, como Itupeva, esse pleito também entra na conta. O município, inclusive, é o que proporcionalmente tem a maior taxa de eleitores que podem perder o título: 4,84% serão cancelados se não forem regularizados.

Várzea Paulista é a segunda colocada entre as cidades da região quando avaliada a proporção do total de eleitores e dos que podem ser cancelados: 4,25%. Jundiaí tem 4,06% de pessoas que precisam regularizar seu título. Na sequência está Cabreúva com 3,87%, Jarinu com 3,76%, Vinhedo com 3,40%, Itatiba com 2,72%, Louveira com 2,63% e Campo Limpo Paulista com 2,60%