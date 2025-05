Desenvolvimento sustentável da cidade é pauta na sessão

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), também conhecidos como Objetivos Globais, são um conjunto de 17 objetivos interligados e 169 metas estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) para serem alcançados até 2030. Na justificativa de Edicarlos para acrescentar os ODS à Lei Orgânica de Jundiaí, ele destaca que esta é uma maneira de “acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade”.

Comunicação não violenta

Além da discussão sobre a emenda, os vereadores vão tratar sobre o Projeto de Lei nº 14.601/2025 que institui o programa de Comunicação Não Violenta no calendário oficial da educação. De acordo com o autor da proposta, Madson Henrique (PL), o objetivo é criar um ambiente mais seguro para que crianças possam se expressar e serem acolhidas. “Essa iniciativa já vem sendo desenvolvida pela Secretaria de Educação, e tive a oportunidade de acompanhar sua aplicação ainda na gestão anterior. Vi de perto a seriedade do trabalho, principalmente nas ações voltadas à identificação de abusos contra crianças”, disse. “Foi isso que despertou em mim a importância de transformar essa experiência bem-sucedida em política pública permanente”, reforça.

Os parlamentares têm ainda mais 10 itens em pauta. São mais quatro projetos de lei que instituem a criação do ‘RG Animal’, o programa ‘Adote uma Placa’, o festival gastronômico ‘Delícias de Jundiaí’ e a semana da maternidade atípica no calendário de eventos da cidade. Ainda está na Ordem do Dia a votação de seis moções. Os vereadores se reúnem no plenário às 16h e a discussão dos projetos está prevista para às 18h.