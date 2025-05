Assassino de Lara Maria é condenado a quase 20 anos de prisão

O julgamento, que começou por volta das 10 horas, durou cerca de sete horas e terminou com a condenação do autor do crime. Ele já estava preso desde março de 2024, quando foi capturado em Foz do Iguaçu (PR), onde vivia sob identidade falsa mediante mandado de prisão.

Lara Maria saiu de casa no dia 16 de março de 2022, após retornar da escola, com a intenção de comprar um refrigerante em uma mercearia no bairro onde morava, no Distrito do Botujuru - esta foi a última vez que a família a viu com vida.

Três dias depois seu corpo foi encontrado em um matagal, com sinais de violência, sendo constatado posteriormente traumatismo craniano - ela recebeu pelo menos quatro golpes na cabeça.

Na época as investigações correram pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Jundiaí, coordenadas pelo delegado Rafael Diorio. Quando Wellingon foi identificado como principal suspeito, ele fugiu.