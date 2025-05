Agora é pra valer: CBF anuncia contratação de Carlo Ancelotti

Depois de uma novela, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou oficialmente o nome do italiano Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção de futebol. No perfil oficial da CBF no X, uma postagem anunciou o nome de Ancelotti com comemoração do presidente da instituição, Ednaldo Rodrigues.

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele vai comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026 e já treinará a Amarelinha nos dois próximos jogos pelas Eliminatórias diante do Equador e Paraguai, no próximo mês.

“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro,” afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

O anúncio põe fim a um impasse que se arrasta há bastante tempo. Cogitado e cobiçado pela CBF, Ancelotti já havia sido anunciado por Ednaldo para o comando da seleção, mas desmentiu a contratação em diversas ocasiões e chegou a demonstrar desconforto com os anúncios. Há alguns dias, porém, o ex-técnico do Real Madrid saiu do clube, o que deixou o caminho livre para que enfim o acordo fosse selado.