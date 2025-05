‘Penso na minha mãe quando atendo vítimas’, diz policial militar

Antes, esse atendimento especializado era feito apenas na capital paulista e região metropolitana como um projeto piloto, mas, em março, se expandiu para São José do Rio Preto, no interior do estado. Até o final do ano, todas as cidades do interior paulista vão contar com a iniciativa.

Cabine Lilás e iniciativas de combate à violência doméstica

Apenas policiais femininas e capacitadas sobre o tema atendem na Cabine Lilás, implantada em março de 2024 no Copom. A vítima tem o tempo que precisar para falar, recebe orientações e apoio profissional.