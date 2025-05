Marchadora jundiaiense se aproxima de vaga para o Mundial

Thaissa iniciou sua trajetória no esporte aos seis anos, no Centro Esportivo Antônio de Lima, participando das aulas de ginástica e basquete oferecidas pela Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL). Aos 14 anos começou no atletismo e, aos 19, dedicou-se à marcha atlética.

Com um currículo de destaque — que inclui conquistas nos Jogos Abertos, Jogos Regionais, Campeonato Paulista e um segundo lugar no Campeonato Brasileiro — Thaissa chegou à Seleção Brasileira de Atletismo, posto reservado aos dois melhores marchadores do país.

Em 2022, precisou se afastar das pistas para realizar cirurgias nos meniscos dos dois joelhos, ficando fora das competições por dois anos e meio. “Todo esse processo resultou em aprendizado. Estou lutando para voltar ao rendimento que eu estava antes das operações”, explica.

Hoje, ela treina seis vezes por semana, com sessões de aproximadamente três horas, realizadas na pista do Complexo Esportivo do Bolão e na Lagoa Vale Azul, no Caxambu. Os esforços já apresentam resultados: em janeiro deste ano, Thaissa registrou o 21º melhor tempo da história da marcha atlética nacional.