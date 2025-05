Por segurança, políticas públicas passam pela assistência social

“Também queremos fiscalizar os recursos que são destinados para a segurança pública e principalmente apoiar senadores e deputados para que eles façam uma reforma na legislação e nos processos penais, para que realmente o dependente químico que comete furtos e roubos seja realmente tratado e não volte imediatamente para as ruas após a prisão e audiência de custódia”, finaliza.



Ações intersetoriais

Já a gestora da Unidade de Assistência e Desenvolvido Social, Luciane Mosca, acredita que a política intersetorial é a melhor forma de trabalhar. “Atuamos preventivamente, com crianças e jovens. Mas com os drogaditos e que estão nas ruas praticando furtos, as ações levam mais tempo para terem resultados. Precisamos visar a redução de danos e também reorganização da vida destas pessoas, reinserindo na comunidade e tornando-as produtivas”, explica.

Com mais de 20 anos trabalhando na assistência social, Luciane afirma que a sensação de insegurança em Jundiaí é causada porque a área social não teve a devida atenção nos últimos anos. “Planejou-se uma cidade para as crianças e para as pessoas de classe média. Mas não é boa para todos. Jundiaí tentou esconder a pobreza e a violência. Não deu certo”, opina. Ela acredita que os furtos e roubos praticados pelas pessoas em situação de rua e que são dependentes de álcool e drogas podem ser resolvidos com tratamento adequado para a dependência e novas oportunidades.