A ginasta Isabelle Marciniak, de 18 anos, morreu nesta quarta-feira (24), segundo divulgação da Federação Paranaense de Ginástica. A jovem lutava contra um linfoma de Hodgkin.

A trajetória da ginasta foi lembrada pela entidade esportiva pelo talento precoce e pela dedicação. Representando o Paraná, ela se consolidou como uma das grandes promessas da modalidade nos últimos anos.

Em sua conquista mais recente, Isabelle levou o título de campeã no trio adulto do Paranaense em 2023. A vitória pelo Clube Agir foi um de seus últimos atos competitivos antes de pausar a carreira para cuidar da saúde. Ela precisou se afastar dos treinamentos e das competições oficiais para focar exclusivamente no tratamento contra o câncer.