25 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
LUTO NO ESPORTE

Morre Isabelle Marciniak, campeã brasileira de ginástica

Por REDAÇÃO | DAS AGÊNCIAS
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
DIVULGAÇÃO
A trajetória da ginasta foi lembrada pela entidade esportiva pelo talento precoce e pela dedicação.
A trajetória da ginasta foi lembrada pela entidade esportiva pelo talento precoce e pela dedicação.

A ginasta Isabelle Marciniak, de 18 anos, morreu nesta quarta-feira (24), segundo divulgação da Federação Paranaense de Ginástica. A jovem lutava contra um linfoma de Hodgkin.

A trajetória da ginasta foi lembrada pela entidade esportiva pelo talento precoce e pela dedicação. Representando o Paraná, ela se consolidou como uma das grandes promessas da modalidade nos últimos anos.

Em sua conquista mais recente, Isabelle levou o título de campeã no trio adulto do Paranaense em 2023. A vitória pelo Clube Agir foi um de seus últimos atos competitivos antes de pausar a carreira para cuidar da saúde. Ela precisou se afastar dos treinamentos e das competições oficiais para focar exclusivamente no tratamento contra o câncer.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários