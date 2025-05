Após 25 anos, LRF cumpre papel, mas precisa inovar

Em maio, a Lei Complementar nº 101, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), completa 25 anos de sua criação. Ela fixa limites de gastos para os órgãos públicos como despesas com pessoal, dívida pública e ainda determina que sejam criadas metas para controlar receitas e despesas. É considerada um instrumento importante para a saúde financeira dos municípios, estados e da União.

Ainda assim, muitas administrações enfrentam dificuldades no equilíbrio das contas. Para a advogada Cristiane Panizza, que já atuou em cargos como Secretária de Gestão Pública e Assuntos Jurídicos e Controladoria Geral e atualmente está como Secretária de Administração do Município de Vinhedo, a LRF é uma forma de diagnosticar as contas públicas, mas é preciso que os gestores públicos a compreendam melhor. “Os candidatos a administradores públicos, antes de se aventurarem em qualquer campanha política, deveriam conhecer a LRF e entender as finanças públicas do ente que pretendem gerir, pois a lei é clara, completa e tem como finalidade estabelecer uma gestão fiscal responsável, que é o único caminho para o desenvolvimento econômico e social do país”, afirma.

A especialista destaca que, durante os 25 anos de vigência, a LRF sofreu alterações e alguns limites foram afrouxados, mas o objetivo, que é o controle e a transparência dos gastos públicos, manteve-se intacto. Já o especialista em finanças públicas, Jones Henrique Martins, considera que a legislação é muito útil pois não havia antes dela parâmetros e consequências. “A LRF estabeleceu os tetos de gastos e também as punições para os gestores que ultrapassarem estes limites, como terem as contas rejeitadas e ficarem inelegíveis. Mas agora é preciso uma inovação, apontando dispositivos que mostrassem aos fiscalizadores como frear estes gastos se estiverem caminhando para estourar o teto, por exemplo”, opina.