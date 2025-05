Sesc Jundiaí recebe Rita von Hunty em conversa

Na próxima sexta-feira, 16 de maio, às 19h, o Sesc Jundiaí recebe a drag queen e influenciadora Rita von Hunty para uma conversa aberta ao público sobre diversidade, inclusão e pertencimento. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos disponível a partir de uma hora antes do início do evento.

Conhecida por seu discurso crítico e suas análises fundamentadas nas ciências humanas, Rita propõe uma reflexão sobre como as diferenças foram historicamente utilizadas para sustentar desigualdades sociais e, sobretudo, como é possível construir caminhos mais justos e inclusivos.

O encontro promete ser uma oportunidade não apenas para ouvir, mas também para pensar coletivamente sobre temas urgentes da sociedade contemporânea. Com seu estilo direto e didático, Rita von Hunty convida o público a sair do evento com novas perspectivas e a mente em movimento.