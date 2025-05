Astra- Finamax apresenta segundo concerto da temporada

No próximo sábado, dia 17 de maio, às 20h o grupo Pau Brasil sobe ao palco do Teatro Polytheama com um convidado muito especial, o pianista português Mário Laginha, no segundo concerto da 27ª Temporada de Concertos Astra- Finamax.

O conceituado Grupo Pau Brasil, com uma carreira nacional e internacional estabelecida desde a década de 80, promove uma sonoridade única, passeando entre o primitivo e o contemporâneo. Ao longo de seus mais de trinta anos de existência, o Pau Brasil traz em seu currículo apresentações nos mais renomados festivais e teatros do Brasil, além de inúmeras tours e apresentações pela Europa, Estados Unidos e Japão. Os vôos improvisatórios e o esmerado tratamento musical das composições próprias e das releituras de diversos compositores brasileiros, fazem do grupo um patrimônio vivo da música brasileira.

Neste concerto, o Grupo traz como convidado especial, o pianista Mário Laginha, sem dúvida o mais conhecido músico de jazz português, e um dos mais consagrados nomes do jazz europeu. É bastante conhecido no Brasil por seu trabalho ao lado da cantora Maria João, com a qual já se apresentou inúmeras vezes no país. Mas igualmente importantes são seus discos e concertos com as mais diversas formações onde se destaca também como compositor. Sua obra discográfica abrange parcerias com artistas das mais diversas tendências como Wayne Shorter, Trilok Gurtu, Gilberto Gil, Lenine, Armando Marçal, Camané, André Mehmari, Ralph Towner, Dino Saluzzi e muitos outros.