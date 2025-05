Dia das Mães: celebração do amor que educa, acolhe e transforma

O Dia das Mães é mais do que uma data no calendário: é um convite à lembrança, à gratidão e ao reconhecimento do amor mais essencial e incondicional que existe. Celebrar as mães é homenagear aquelas que carregam no coração o dom de cuidar, proteger e formar vidas com dedicação, coragem e afeto. É reverenciar mulheres que, em diferentes contextos e histórias, transformam o mundo ao seu redor pelo simples — e imenso — gesto de amar.

Mãe é uma palavra pequena, mas de significado imensurável. É sinônimo de colo, presença, força e ternura. Muitas vezes, é no silêncio das ações, na rotina exaustiva, nos gestos repetidos dia após dia, que a maternidade mostra sua potência transformadora. Cada lanche preparado, cada noite mal dormida, cada preocupação silenciosa, cada conselho dado com o coração: tudo isso constrói um legado de cuidado e amor que atravessa gerações.

Mas o Dia das Mães também é um momento de reconhecer a diversidade das maternidades. Ser mãe vai muito além da biologia. Há mães de coração, de escolha, de construção diária. Há aquelas que educam sozinhas, as que compartilham a criação, as avós que assumem o papel de mãe, as madrinhas, tias, cuidadoras — todas elas merecem ser celebradas por seu papel fundamental na formação de seres humanos mais empáticos, éticos e afetivos.

É igualmente importante acolher as mães que enfrentam desafios muitas vezes invisíveis: a sobrecarga, a culpa, o cansaço emocional. A romantização da maternidade, por vezes, apaga as dificuldades reais que tantas mulheres vivem. Que essa data também seja um momento de escuta, de respeito e de valorização do bem-estar materno. Ser mãe não significa dar conta de tudo sozinha, mas poder contar com uma rede de apoio e reconhecimento.

Neste Dia das Mães, que possamos olhar para essas mulheres com mais empatia. Que possamos agradecer não apenas com flores e presentes, mas com gestos de cuidado, com tempo de qualidade, com palavras sinceras e atitudes que aliviem, mesmo que um pouco, o peso da responsabilidade que muitas carregam.

A todas as mães — presentes, distantes, lembradas com saudade ou acolhidas no coração — deixamos nosso mais profundo respeito e carinho. Que cada mãe saiba o quanto é essencial e única, e que seu amor continua sendo uma das maiores forças do mundo.

Micéia Lima Izidoro é professora (miceialimaizidoro@gmail.com)