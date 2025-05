Balão de 10 metros cai em área da Serra do Japi

Um balão de 10 metros caiu em uma área pertencente à Serra do Japi, em Jundiaí, na tarde desta sexta-feira (9). O objeto, que estava com a tocha apagada, foi apreendido pela Guarda Municipal.

Um morador do bairro Medeiros percebeu que o balão estava caindo e acionou a GM. A Corporação enviou uma equipe, que o localizou caído, e, por sorte, com a tocha apagada - do contrário poderia ter causado incêndio na Serra.

O balão trazia identificações de grupos de baloeiros - não havia nenhum bando tentando resgatá-lo.