Jundiaiense luta por cinturão contra 'pupilo' de Charles do Bronx

O lutador mirim de Jundiaí Enzo Rodrigo Saltorato, conhecido nos octógonos como Enzo Curumim, de apenas 9 anos, vai disputar o cinturão do Kombat Fight in Fight, competição que reúne jovens talentos das artes marciais de todo o país, em um desafio contra o atleta Heitor 'the specialist', que estará representando a equipe do campeão do UFC, Charles do Bronx. A luta será no dia 1 de junho, a partir das 9h, no Futsal Academy, em Itatiba (Praça Fiorindo Cogni, 79 - Centro).

Apesar da pouca idade, Enzo Curumim carrega um currículo de "gente grande", tanto no MMA (artes marciais mistas) quanto no boxe e no kickboxing. "O Enzo já tem dois títulos no boxe e um no kickboxing, além de ser detentor de um cinturão no MMA. Agora ele vai competir contra o Heitor, que é da academia do Charles do Bronx, e as expectativas são as melhores possíveis. Em seguida ele vai para o Chile representar Jundiaí e o Brasil em uma luta internacional", disse Rodrigo, pai do atleta.

TRAJETÓRIA