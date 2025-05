Vôlei feminino de Jundiaí estreia com vitória no Estadual

A equipe de vôlei feminino do Time Jundiaí estreou com vitória na fase de grupos do Campeonato Estadual Sub-17, da Federação Paulista de Vôlei, e iniciou a busca pelo bicampeonato da competição com o pé direito. O time jundiaiense venceu o Kosmos Mogi das Cruzes, por 3 a 0 (parciais de: 25x15, 25x19 e 25x15), em Jundiaí, e agora vai enfrentar o Ypiranga, também aqui na cidade, no Centro Esportivo Antonio de Lima, no dia 22 de maio (quarta-feira), às 18h.

De acordo com o técnico Moacir Regra e o auxiliar Ademir Zamboni, a equipe apresentou um bom volume de jogo e um ótimo saque que foram fundamentais para a vitória de 3 a 0.

O Time Jundiaí jogou e venceu com as atletas: Camila, Livia, Raissa, Ana Julia, Alice, Nivia, Rebeca, Giovana, Sophia, Isabella, Maria Antonia, Manuela e as líberos: Leticia e Agatha.