Defesa Civil monitora mudança do tempo em SP com retorno da chuva

A Defesa Civil acompanha a mudança nas condições meteorológicas e reforça o alerta para a possibilidade de transtornos pontuais neste final de semana – sábado (10) e domingo (11) – , que será marcado pela chegada de uma frente fria ao estado de São Paulo, trazendo chuva e queda nas temperaturas em diversas regiões.

A frente fria avança a partir do Sul do Brasil e atinge o território paulista já na madrugada de sábado, começando pelas regiões Centro-oeste e Sul. Nessas áreas, são esperados acumulados moderados de chuva e a ocorrência de temporais isolados. A partir de domingo, a instabilidade se espalha também pelas faixas leste e norte do estado, com previsão de tempo nublado, chuva persistente e sensação de frio, especialmente no litoral e na Região Metropolitana.

Na segunda-feira (12), a frente fria começa a se afastar, e o avanço de uma massa de ar frio e seco, de origem polar, intensifica a queda nas temperaturas, principalmente durante a madrugada e início da manhã. A circulação de ventos úmidos ainda mantém a previsão de chuva fraca na faixa leste. A partir de terça-feira (13), o sol volta a aparecer na maior parte do estado, mas o frio persiste, especialmente entre a noite e o amanhecer.