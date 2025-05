'Os moradores vivem com medo', diz subinspetor da GM de Jundiaí

Os guardas Ícaro, Braga e Willians Tavares, com o K9 Foxy faziam patrulhamento, quando ao passarem por uma área do bairro dominada pelo crime, se depararam com dois homens carregando sacolas, em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos correram para direções opostas e tentaram fugir por vielas.

Os GMs foram atrás e conseguiram alcança-los. Com eles foram apreendidas centenas de porções de drogas.