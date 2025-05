Jarinu terá a eleição da Corte do Morango de 2025 neste sábado

A cerimônia para eleição da rainha e das princesas da 41ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu será realizada na Praça Nossa Senhora do Carmo de Jarinu, a Praça da Matriz, no sábado 10 de maio, às 20h, com desfile na passarela montada próxima ao coreto.

As concorrentes serão escolhidas por meio de notas de 5 a 10 nos quesitos Simpatia e Beleza, Desenvoltura na Passarela e Capacidade de Comunicação. Em caso de empate na somatória geral dos pontos, será usado como critério de desempate a somatória dos quesitos na respectiva ordem apresentada.

Serão premiadas a rainha, com R$ 3 mil; a 1ª princesa, com R$ 2 mil; e a 2ª princesa, com R$ 1 mil. O mandato se estende até a realização do próximo concurso.