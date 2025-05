Jundiaí recebe 3º 'Aloha Skate Fest' com competições e shows

No próximo dia 18 de maio (domingo), Jundiaí será palco da 3ª edição do “Aloha Skate Fest”, um evento gratuito que reúne esporte, cultura urbana e lazer para todas as idades. A programação acontece das 10h às 18h, no Centro Esportivo José Brenna, o Sororoca.

Aberto ao público, o festival conta com competições de skate em diversas modalidades, apresentações de atletas profissionais, premiações, sorteios, food trucks, locução de Paulinho Rude Boy, além de música ao vivo com o DJs Piccy e shows do Selassie e 288.

Entre as provas previstas estão melhor manobra, salto e disputas no bowl (piscina), com categorias divididas em mirim, iniciante, amador, masculino e feminino. As inscrições são gratuitas e feitas no local, no dia do evento.