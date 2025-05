Parlamento Jovem de Jundiaí realiza sessão

Nesta quarta-feira (7), o Plenário da Câmara sediou a segunda sessão ordinária da 6ª Legislatura do Parlamento Jovem de Jundiaí. Os jovens vereadores discutiram e aprovaram quatro projetos de lei (PL): nº 01/2025, de autoria do jovem vereador Hector, que dispõe sobre a implantação do programa “Bueiro Inteligente” como forma de prevenção às enchentes no município; nº 3/2025, de autoria do jovem vereador Pedro, que dispõe sobre a ampliação do efetivo da guarda municipal de Jundiaí; nº 5/2024, de autoria do jovem vereador Eduardo, que institui o serviço “Centro de Referência de Atendimento à Mulher” como extensão da estrutura e aparato da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social e o de nº 8/2024, de autoria da jovem vereadora Fernanda, que institui Política Pública Municipal de Psicologia Escolar da Rede Pública de Ensino com ensejo de criar políticas preventivas nas escolas. As propostas poderão ser adotados pelos Vereadores com vistas ao aperfeiçoamento das ações do Poder Legislativo. O presidente da Câmara, Edicarlos Vieira (União), recebeu os jovens em seu gabinete e parabenizou pelo trabalho nas redes sociais: “Orgulho em ver nossa juventude com brilho nos olhos e vontade de transformar Jundiaí”.

Vereadores discutem ações para proteção animal

O vereador de Jundiaí, João Victor (PL), e o vereador de Várzea Paulista, Maykon de Nóbrega (MDB), se reuniram nesta quinta-feira (8) com protetoras independentes para discutir a situação de animais na região do bairro Ivoturucaia, que fica entre as duas cidades. No encontro, os parlamentares discutiram formas de alinhar a assistência para resolver casos de abandono e de necessidades de cuidados dos pets da região.



MP tem ação civil para interditar Missão Belém

Em nota oficial, enviada à redação do Jornal de Jundiaí em relação à interdição da Missão Belém em nossa cidade, a Promotoria de Justiça de Jundiaí afirmou que acompanha o caso e ingressou com a Ação Civil Pública nº 1003611-26.2019.8.26.0309, a fim de que o imóvel fosse interditado, diante das várias irregularidades encontradas.