Associação dos Aposentados cobra punição às entidades

As medidas tomadas pelo Governo Federal para estancar a crise causada pelo revelação de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ainda não refletiram no cotidiano dos aposentados lesados e estão prejudicando as entidades que atendem este público. Esta é a avaliação feita pelo presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e Região, Paulo Santos Mendonça.

Para ele, a suspensão de todos os descontos em folha está limitando o trabalho das entidades sérias, que de fato atuam com os aposentados, em especial neste momento de muitas dúvidas e necessidade de assessoria. “Estamos recebendo pessoas com dúvidas, orientamos sobre o que tem que fazer, quais são os descontos legais e como identificar quais são não foram autorizados. É um momento que estamos trabalhando mais e sem receber recursos, uma vez que estão suspensos”, explica.

O presidente da Associação diz que há anos fazem o alerta sobre os golpes de falsas entidades realizando descontos e entrando em contato com aposentados para pagamento de contribuições ilegais. Ele destaca ainda que a entidade tem procedimentos rígidos para realizar os descontos em folha e todos os cuidados para garantir a segurança. “Temos uma ficha cadastral autorizando até mesmo identificação biométrica. Tudo para evitar fraudes”, diz, lembrando que os descontos em folha são a melhor forma para viabilizar o trabalho das associações e facilitar também para os aposentados associados. “Além de atender os sócios, oferecemos orientação à quem ainda não é. Portanto quem tem dúvida, pode vir nos procurar. A dificuldade no momento é ver que o Governo, nesta ansiedade de resolver, está novamente prejudicando. O que tem que ser feito é identificar as entidades fraudulentas, não punir todas”, opina.