Sofia Freire apresenta 'Ponta da Língua'

Com uma trajetória marcada por colaborações significativas e projetos autorais, Sofia Freire consolida-se como uma das vozes mais originais da música independente brasileira. Seu terceiro álbum, Ponta da Língua (2024), produzido e gravado por ela mesma, foi destacado pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) como um dos 25 melhores discos do ano.

Na sexta (9), às 20h, o palco do Sesc Jundiaí, a artista revisita as nove faixas do álbum, que mergulham em temas como crise existencial e renovação, com uma sonoridade que mistura eletrônico, pop e toques experimentais. A influência de referências diversas – de Björk a Tetê Espíndola – aparece em arranjos elaborados, sem perder a organicidade característica de seu trabalho.

Os ingressos estão à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc e custam a partir de R$ 15.