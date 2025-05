Em reunião, moradores do Medeiros discutem melhorias com prefeito

Na noite desta quarta-feira (7), cerca de 200 pessoas, incluindo moradores, gestores e vereadores, se reuniram no Complexo Esportivo Léo Nogueira, no bairro Medeiros, para discutir demandas da região do Vetor Oeste.

O prefeito Gustavo Martinelli reforçou o compromisso com a escuta ativa da população. “Estamos aqui para ouvir, dialogar e acertar. É escutando que vamos construir uma cidade melhor. Nosso orçamento para 2026 será elaborado com base nas prioridades que estamos definindo agora”, afirmou.

“Ouvir diretamente a população é uma das formas mais eficazes de garantir que as decisões do poder público estejam realmente conectadas com a realidade das pessoas. Nosso trabalho é construir soluções com base no que os moradores vivenciam no dia a dia”, pontuou o vice-prefeito Ricardo Benassi.