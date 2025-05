Quem é Robert Prevost, o primeiro papa estadunidense

Prevost ocupava o cargo de prefeito do Dicastério para os Bispos, uma posição estratégica que lhe permitiu conhecer profundamente a estrutura da Igreja e participar ativamente na nomeação de bispos ao redor do mundo. Essa experiência é vista como um ponto forte em sua candidatura, demonstrando sua capacidade de liderança e compreensão global da instituição.

Desafios e perspectivas

Apesar de sua experiência e alinhamento com as ideias do papa Francisco, a candidatura de Prevost enfrentou desafios. Descrito como “um moderado construtor de pontes”, o novo pontífice se destacou no conclave por sua postura pastoral, visão global e habilidade administrativa. Especialistas apontam que essas características foram decisivas para sua eleição, especialmente diante dos desafios atuais da Igreja e da necessidade de liderar com equilíbrio a Cúria Romana.