Motoristas vivem impasse entre segurança e legislação

Em 73% dos municípios brasileiros, os acidentes de trânsito matam mais do que crimes cometidos com armas de fogo, segundo dados do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). Mesmo assim, o medo de assaltos tem levado motoristas em Jundiaí a ignorar o sinal vermelho durante a madrugada atitude que representa risco à vida e é considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Somente no último sábado (3), o Jornal de Jundiaí recebeu dois relatos de motoristas que avançaram cruzamentos após às 22h por medo de serem abordados por criminosos, o que reforça a sensação de vulnerabilidade enfrentada por quem precisa dirigir durante a madrugada.

A Prefeitura de Jundiaí informa por meio de nota que os dados sobre os acidentes de trânsito são disponibilizados pelo sistema Insofiga do Governo do Estado de São Paulo. No entanto, o sistema não apresenta recortes específicos sobre acidentes por avanço de sinal ou ocorrências após as 22h.