Morador faz denúncia anônima sobre tráfico em seu bairro

Graças a um morador local, cansado do tráfico de drogas, dezenas de porções de entorpecentes foram apreendidas por guardas municipais de Operações com Cães, no bairro Morada das Vinhas, em Jundiaí, nesta quarta-feira (7).

Os GMs Francisco, William e Maicon, com o K9 Jacob - supervisionados pelo subinspetor Daniel -, faziam patrulhamento pelo bairro, quando um morador local, que preferiu não ser identificado, informou aos GMs que naquele instante havia traficantes reunidos em um determinado local.

Os guardas foram até o ponto indicado, mas os criminosos já haviam fugido.