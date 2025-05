Sessões em Louveira serão às 18h30, às segundas-feiras

As sessões ordinárias da Câmara de Louveira mudaram de dia e horário. A partir da próxima semana, as sessões serão realizadas quinzenalmente às segundas-feiras, a partir das 18h30. A mudança de dia e horário foi aprovada por unanimidade em segundo turno pela maioria dos vereadores, durante sessão extraordinária ocorrida na tarde desta terça-feira, 06. Na justificativa do projeto, a Mesa Diretora, autora da proposta, explica que as sessões em Louveira ocorriam à noite, mas foram alteradas desde 2023. O objetivo de voltar a realizar as sessões à noite é facilitar a participação popular, para que um número maior de pessoas tenha a possibilidade de acompanhar as decisões tomadas durante a sessão. “A finalidade é aumentar a confiança nas instituições públicas, pois a presença do cidadão nas sessões estimula debates mais ricos e representativos”, defendem os autores.



Vereadores de Jarinu rejeitam redução de jornada para cuidadores

Os vereadores de Jarinu rejeitaram Projeto de Lei (PL) que buscava garantir redução de jornada de trabalho para servidores municipais responsáveis por pessoas com deficiência. Como o parecer jurídico foi contrário, os parlamentares não aprovaram. O autor da proposta, Leandro Pastel (PP), lamentou. Já o vereador João Lorencini (PSD) explicou que o tema está contemplado no novo Plano de Cargos, com previsão de redução de até 50% da carga horária, e que o plano será discutido em audiência pública.

Novo edital será lançado para contrato do transporte em Jundiaí

O gestor da Unidade de Mobilidade e Transporte, José Carlos Sacramone, afirmou, durante gravação do Podcast JJ, ontem (7) à tarde, que será mantido por mais um ano o atual contrato emergencial com o transporte público. Um novo edital será feito e audiências públicas serão chamadas para tratar sobre o assunto. A lei, aprovada pela administração passada, não cumpriria o que a nova administração sugere para a mobilidade urbana.