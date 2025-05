Jundiaienses conquistam vagas no Campeonato Brasileiro de Karate

No último fim de semana, atletas de Jundiaí conquistaram medalhas na final do Campeonato Paulista de Karate e garantiram vagas para a disputa do Campeonato Brasileiro da modalidade, marcado para os dias 22 a 27 de julho, em Londrina-(PR).

O Campeonato Paulista aconteceu em São Bernardo do Campo e reuniu mais de 2 mil karatecas de todo o Estado de São Paulo. Os medalhistas que representaram Jundiaí foram: Enzo Fanthato (ouro), Manuella Chaddad Califani (ouro), Thomas Terceiro de Jesus (prata), Roberta dos Santos Sultero (prata), Alexandre Marchetti (prata), Lorenzo Mietto (bronze) e Heitor Fanthato (bronze). Agora, eles se preparam para subir no pódio do Campeonato Brasileiro e se firmarem entre os melhores caratecas do país.

Alexandre Marchetti