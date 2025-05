Pedófilo é preso pela DIG após denúncia a agência dos EUA

Um mandado de busca e apreensão foi solicitado à Justiça para a casa dele, e foi cumprido pelos investigadores da 1ª DIG – DEIC de Campinas. No celular dele havia farto material ilícito de crianças fazendo sexo; ele confessou os crimes.

A National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) - Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas -, recebeu denúncia de possível crime sexual contra crianças e encaminhou à DIG. Polícia e agência trocaram informações durante as investigações, e a polícia campineira identificou um suspeito em um Paulínia.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante delito. A perícia a ser realizada no aparelho celular do acusado poderá indicar se o mesmo também compartilhava o material ilícito com terceiros.

A AGÊNCIA

NCMEC foi criada em 1984 pelo Congresso dos Estados Unidos e tem como missão ajudar na recuperação de crianças desaparecidas, auxiliar famílias e comunidades em situações de risco e prevenir abusos sexuais em crianças. O centro também trabalha para identificar corpos de crianças desaparecidas e oferece recursos para profissionais que trabalham com crianças.

A NCMEC também possui um sistema chamado CyberTipline, onde são recebidas denúncias de exploração sexual infantil online e materiais de abuso infantil. O centro também faz parte de um sistema de colaboração com empresas digitais para detectar e remover conteúdo ilegal de exploração sexual infantil.