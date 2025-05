Com casa cheia, vereadores aprovam escuta especializada a criança

Já durante a votação dos Projetos de Lei (PL), o de n° 14640/2025, que prevê a implantação da escuta especializada para crianças vítimas de violência ou testemunhas, alterando a lei n° 8389/2025 que institui a Política Municipal para Infância e Adolescência de Jundiaí e o Plano Municipal para Infância e Adolescência de Jundiaí-PMIA, foi aprovado por 16 votos. De autoria do vereador Henrique Parra, do Cardume, mandato coletivo do PSOL, a proposta foi defendida inclusive pela delegada Ingrid Carneiro, da Delegacia de Defesa da Mulher de Jundiaí. “A lei federal já prevê e é preciso adequação no município para que avance ainda mais. A escuta especializada é diferente, não é como a oitiva de um adulto”, explicou.

O parlamentar autor do projeto destacou que Jundiaí tem condições de já começar este trabalho. “Tem servidor para realizar a escuta especializada e é um pedido da sociedade. Mas a gestão anterior deixou de investir. Disse ser a cidade das crianças, fez propaganda, mas negligenciou este atendimento”, discursou.

Violência contra mulheres políticas

Outra proposta aprovada foi de n° 14662/2025, que cria a campanha ‘Margarida Alves’, que combate a violência contra mulheres na política. A autora do projeto, Mariana Janeiro (PT), contou sua experiência pessoal: “Quando fui candidata em 2018 tiraram fotos do meu filho saindo da creche, apedrejaram minha casa, tive que mudar. Hoje tenho que fazer campanha com escolta armada”. Ela destacou ainda que o objetivo deste projeto é conscientizar e proteger não só as mulheres candidatas ou com mandatos, mas todas que atuam na política.