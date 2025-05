Camisa da CBF vira alvo de discussão entre vereadores 

Vereadores ‘comemoram’ torres de segurança da GM Os vereadores estão ‘comemorando’ a instalação de torres de segurança da Guarda Municipal (GM) em diversos espaços de Jundiaí. O presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira (União), gravou um vídeo testando o dispositivo, que aciona uma chamada direta para um guarda. Já a vereadora Carla Basílio (PSD) esteve na Vila Hortolândia, junto com o prefeito Gustavo Martinelli (União), onde mais um totem foi instalado, com câmeras de monitoramento 24 horas. No total, são cinco torres espalhadas pela cidade, que tem também reconhecimento facial.

Curso sobre a Constituição Federal abre inscrições A Escola do Legislativo de Itatiba (ELEITA) promoverá, na próxima sexta-feira (9), curso sobre a Constituição Federal e a organização do Estado Brasileiro. As inscrições são gratuitas. O treinamento será ministrado pelo advogado e palestrante Marco Pazzini e será realizado no Plenário Vereador Abílio Monte, localizado no Palácio 1º de Novembro, a partir das 9h. A aula abordará o funcionamento dos entes da federação e o papel dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Os vereadores do PL Leandro Basson, Madson Henrique, Quézia de Lucca, Rodrigo Albino e Tiago da El Elion, além de Daniel Lemos, do PSD, levaram camisas da seleção brasileira para a Câmara nesta terça-feira (6). Rodrigo Albino foi o primeiro que fez menção ao fato da possível camisa vermelha da CBF, reforçando que as cores precisam ser verde e amarela. Mas foi quando o vereador Romildo Antônio (PSDB) fez seu discurso que o assunto esquentou mais. “A camisa tem que ser ‘canarinho’. Gosto de vermelho mas não para isso. Só acho que ela tem que ser respeitada e não usada para baderna”, disse. Madson pediu a palavra e diz que considera a mudança de cor uma atitude política. Romildo respondeu que, se soubesse o que seria falado, não daria a palavra e quem deturpou o uso da camisa da seleção foi o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Agência contratada pelo governo faz serviços para ministro

A agência de publicidade Filadélfia Comunicação prestou serviços para as redes pessoais do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), no mesmo período em que recebia verba pública para administrar as contas institucionais da pasta comandada por ele. O acordo com o ministério, que prevê R$ 3,8 milhões em serviços de comunicação digital por dez meses, não inclui a gestão das redes pessoais de Silvio. A Filadélfia tem ligações com figuras do mensalão e, desde o ano passado, tem vencido disputas por contas de comunicação no governo do petista.Em novembro de 2024, assinou um contrato de R$ 13,97 milhões para prestar serviços de comunicação digital ao Ministério das Comunicações durante um ano.



Caiado contra as emendas

Governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República em 2026, Ronaldo Caiado (União Brasil) afirmou que o presidencialismo "foi destruído" no Brasil e criticou o uso das emendas parlamentares como moeda de troca em negociações do governo –apesar de o seu partido ser um dos maiores beneficiários do uso das emendas.

"O plano de governo é do presidente. O deputado foi feito para aprovar o Orçamento, fiscalizar o Orçamento e legislar nas matérias de lei complementar e ordinária à proposta. Pronto. Essa é a finalidade do deputado e do senador. Agora, não é ele que vai decidir que vai repassar o dinheiro, que é discricionário, que está no plano de governo, para fazer o que ele acha que deve fazer no município", disse Caiado.



“Não podemos relativizar as falas machistas de Lula”, da ministra das Mulheres, Márcia Lopes