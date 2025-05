Vigilância Sanitária de Jundiaí interdita a Missão Belém

A Missão Belém, organização religiosa que atua no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, foi alvo de uma interdição pela Vigilância Sanitária de Jundiaí por irregularidades sanitárias. Segundo a Prefeitura de Jundiaí, a entidade descumpriu a medida, o que levou à lavratura de um novo auto de infração e ao registro de um boletim de ocorrência. O caso está sob investigação das autoridades policiais e do Judiciário.

Em nota, a Prefeitura de Jundiaí mantém o posicionamento de que a responsabilidade sobre o funcionamento da Missão Belém é inteiramente da instituição. A administração informou que “caso haja necessidade de remoção das pessoas acolhidas, a Prefeitura, por meio da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (UGADS) e com apoio de outras unidades, prestará o suporte necessário, considerando o perfil do público atendido, que em sua maioria é composto por pessoas em situação de vulnerabilidade social e com histórico de uso abusivo de drogas".

Outro lado