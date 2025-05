Pintura sem aval em prédio histórico pode custar até R$ 55 mil

O prédio onde está localizado o Poupatempo, em Jundiaí, dentro do Espaço Expressa, repercutiu recentemente nas redes sociais do Jornal de Jundiaí após receber uma pintura indevida na parte inferior da estrutura. O edifício é um patrimônio tombado e, por isso, qualquer intervenção estética deve seguir procedimentos legais. A pintura não autorizada é considerada uma infração grave e pode acarretar sérias consequências legais e financeiras para os responsáveis.

Segundo o advogado Gustavo Ungaro, "quem pichar ou pintar patrimônio histórico está sujeito à pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa". Ele explica ainda que a legislação municipal de Jundiaí é uma das mais severas do país, com multas que podem chegar a aproximadamente R$ 55 mil, valor referente a 240 Unidades Fiscais do Município. "O infrator também pode ser obrigado a reparar o bem ou ressarcir os cofres públicos caso a restauração seja realizada por terceiros", complementa.

O também advogado Pedro Buchene destaca que a responsabilização atinge não apenas os danos materiais, mas também os estéticos, ou seja, alterações na aparência original do bem que afetam seu valor simbólico. "Mesmo com boa intenção, qualquer pintura sem autorização é ilegal", afirma.