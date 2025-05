Atletas de Jundiaí vão lutar por vaga no Campeonato Brasileiro

Sete atletas de taekwondo do Time Jundiaí se classificaram para a disputa da Grande Final Paulista, que vale vaga para o Campeonato Brasileiro da modalidade. A competição, que reúne os vencedores de todas as cinco etapas classificatórias do Estadual, vai acontecer nos dias 24 e 25 de maio, em São Paulo.

Os jundiaienses se classificaram para a final após conquistarem medalhas de ouro nas etapas classificatórias do Campeonato Paulista de Taekwondo. A quinta - e última - etapa do Estadual aconteceu no domingo (4), no Ginásio do Ibirapuera, e contou com cerca de 600 atletas de todo o estado. Agora, os sete atletas irão representar Jundiaí em busca da vaga para o Campeonato Brasileiro, realizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), que está marcado para setembro, em Aracajú-SE. Os jundiaienses que vão disputar a final são: Marco Antonio Moraes (luta), João Gabriel Butzke (luta), Leonardo Figueiredo (luta), Lucas Góis (luta), Daniela Momesso (luta e formas), Karla Gandra do Prado (luta) e Alanis Alves de Almeida (luta).

ÚLTIMA ETAPA