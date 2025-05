Fuvest lança Guia de Inclusão para o vestibular 2026

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) divulgou ontem (5) o Guia de Inclusão Fuvest 2026. A publicação, gratuita e disponível on-line, informa sobre as ações afirmativas disponíveis para o concurso, como a isenção de taxa e as vagas reservadas, o respeito às identidades de gênero e o suporte a necessidades específicas de acessibilidade e amamentação. O guia está disponível em formato PDF neste link ou de forma on-line na página do vestibular. A instituição também atualizou na página as informações sobre o concurso de 2026.

O guia esclarece, por exemplo, sobre o uso do nome social no vestibular que é garantido por lei para pessoas travestis e transexuais. Durante a inscrição, o candidato deve preencher o “nome social”, não sendo necessário que ele esteja no documento oficial do candidato no dia da prova. Uma vez cadastrado no sistema da Fuvest, o nome social será utilizado em todas as formas de comunicação com o candidato: desde a digital até a presencial.

Sobre as ações afirmativas, o guia esclarece o passo a passo de como diminuir ou se isentar da taxa de realização do vestibular, que é de R$ 211,00, de acordo com a renda familiar e a modalidade que o candidato cursou no ensino médio. Será possível fazer a solicitação no período das 12h do dia 12 de maio até as 12h do dia 11 de julho. A publicação também lembra que a USP reserva 50% das vagas para estudantes de escolas públicas brasileiras. Dessa metade, 37% são reservadas para pessoas negras, de cor preta ou parda e indígenas (PPIs).