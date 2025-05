Vacinação contra a gripe prossegue para grupos prioritários

Além dos idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas (até 45 dias), podem tomar o imunizante as crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) e os trabalhadores da Saúde e da Educação.

A vacinação contra Influenza (gripe) continua em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família. As doses são aplicadas de segunda a sexta-feira, preferencialmente no período da manhã.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com CPF para o registro no sistema de informação. No caso das crianças, também é preciso estar com a carteira de vacinação. Já os profissionais da Saúde e da Educação devem estar munidos de comprovante de prestação de serviço, podendo ser o holerite ou o crachá.

Balanço

Desde o início da vacinação na cidade, no dia 7 de abril, foram aplicadas 20.586 doses em idosos, 277 em gestantes, 36 em puérperas, 1.399 em crianças e 1.894 em trabalhadores da Saúde.

Anualmente, o imunizante contra a gripe é atualizado para ser mais efetivo na proteção contra as cepas dos principais vírus que circulam no país. Neste ano, a dose passou a fazer parte do Calendário Nacional de vacinação dos idosos 60+, das crianças de seis meses a menores de seis anos e das gestantes.

Lembrete