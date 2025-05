Com pauta sobre violência, primeira sessão em novo horário é hoje

A primeira sessão em novo horário traz a expectativa de maior participação popular mas, na opinião de Henrique Parra, não é a principal forma de atrair o público para os debates no plenário. “A mudança promove acessibilidade mas o que realmente vai fazer a população vir até à Câmara são os projetos em pauta. Com assuntos importantes, as pessoas vão vir acompanhar a votação”, considera. Ele ainda ressalta que a alteração é importante porque vai possibilitar a vinda do público, em especial quem trabalha em horário comercial e que no período da manhã ficava impossibilidade de comparecer.

Agora os trabalhos no legislativo começam às 16 horas com os vereadores fazendo uso da palavra na tribuna. Por volta das 18 horas deve iniciar a votação dos projetos em pauta e a participação da população na Tribuna Livre deve ser entre a aprovação das propostas e as moções.