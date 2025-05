Jundiaí apresenta projeto de aulas de judô a medalhista olímpico

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Esporte e Lazer (UGEL) recebeu nesta semana a visita do ex- judoca e três vezes medalhista olímpico Rafael Silva, o Baby – (bronze em Londres 2012, Rio 2016 e Paris 2024). Atualmente, Rafael é membro da comissão técnica de judô do Esporte Clube Pinheiros e vice-presidente da comissão de atletas do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

O encontro com a gestora da UGEL, Rita Orsi foi no Complexo Esportivo Nicolino de Lucca, o Bolão. O objetivo foi avaliar a proposta de implantação de um projeto social voltado à iniciação esportiva no judô, com aulas gratuitas para crianças de 8 a 14 anos moradoras de Jundiaí. “O potencial de Jundiaí para receber uma iniciativa como essa é enorme. A cidade conta com boa estrutura, apoio da gestão pública ao esporte e, principalmente, um grande número de crianças e jovens que podem se beneficiar do acesso à prática esportiva de qualidade”, destacou Rafael.

A proposta, que está em fase inicial de estudos, prevê uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada (PPP) para a implementação do projeto. “Nosso objetivo é ampliar o acesso ao esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento. Temos que estudar todas as possibilidades de parcerias para que possamos atender aos cidadãos, explicou Rita Orsi, gestora da UGEL.