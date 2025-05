Mulher da tijolada no marido e foge com a sogra para o matagal

Uma mulher salvou a ela e a própria sogra, de serem ainda mais agredidas ou até mesmo mortas, por seu marido, na noite deste domingo (4), em Cabreúva. Para se livrar do agressor, ela lhe deu uma tijolada na cabeça e depois buscou refúgio com a sogra em um matagal, até a chegada da Polícia Militar.

A PM foi acionada por volta das 20h30 para atendimento de ocorrência de violência doméstica, em que as vítimas estavam escondidas em um matagal para não serem atacadas novamente.

Para o local foram o cabo Otávio e soldados Augusto e Dadario, que fizeram contato com as duas, esposa e mãe do agressor. Elas contaram que ele havia lhes agredido com socos e enforcamento, e que estava ameaçando matá-las.