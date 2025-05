Trio de karatecas disputa as finais do Campeonato Paulista

As aulas são gratuitas e oferecidas em quatro locais:

– CECE Romão de Souza – Rua Luís Benachio, s/nº – Colônia

– CECE Francisco Dal Santo – Rua: Cica, nº 1.345 – Vila Rami

– CECE José de Marchi – Estrada Municipal do Varjão, nº 2.930

– CECE Antônio de Lima – Rua: Benedito de Souza Costa, nº 11 – Agapeama

Karatê para todos

PEAMA – Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas

– CECE Benedito de Lima – Avenida Osmundo dos Santos Pelegrini, nº 1.364 – Retiro

“O projeto do karatê em Jundiaí agrega pessoas de todas as idades. Temos faixa preta aos 82 anos. Nosso objetivo é proporcionar qualidade de vida bem estar para a população. Paralelamente ao projeto do karatê, nós trabalhamos também com atletas do Time Jundiaí em competições estaduais e nacionais”, destacou Anderson Luis Bogniotti, técnico de karatê.