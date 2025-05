Equipe de Ciclismo de Jundiaí se destaca no cenário internacional

Neste ano, ele foi campeão geral da segunda etapa do Bike Series, uma das principais competições da modalidade. Lucas se prepara para a próxima etapa, marcada para o dia 11 de maio, na pista do autódromo de Interlagos, em São Paulo, e outras competições ao longo do mês de maio.

“Cada competição é um novo desafio. Subir ao pódio é sempre emocionante, mas o mais importante é continuar evoluindo e representando bem a cidade”, afirma Lucas Calimani, atleta da categoria Elite.

O técnico da equipe, Edmilson Lima, o Deda, destaca o trabalho realizado pela UGEL por meio das aulas gratuitas de ciclismo oferecidas no Parque da Cidade.